Neuss: Auszeichnung für Hygieneartikelhersteller SCA

Der Hygiene- und Forstproduktehersteller SCA, der unter anderem das Tempo-Werk in Neuss betreibt, ist zum zwölften Mal in Folge mit dem Siegel "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet worden. Damit wird das Unternehmen als besonders guter Arbeitgeber eingestuft. Das teilte SCA jetzt mit. Die Auszeichnung wird vom "Top Employers Institute" vorgenommen, bundesweit erhielten 114 Unternehmen dieses Siegel. Am SCA-Standort Neuss sind 420 Mitarbeiter beschäftigt.