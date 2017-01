Neuss: "Autofasten" für ein besseres Klima

Die Neusser-Eine-Welt-Initiative (NEWI) und die "neuss agenda 21" haben sich fürs sogenannte Autofasten ambitionierte Ziele gesetzt: Vom 1. März bis 15. April wollen sie eine Kohlendioxid-Reduktion von rund neun Tonnen erreichen. Von Bärbel Broer

Einmal um die Welt: Mindestens 40.000 Autokilometer wollen die beiden Vereine Neusser-Eine-Welt-Initiative (NEWI) und die "neuss agenda 21" in der Fastenzeit vom 1. März bis 15. April einsparen und eine Kohlendioxid-Reduktion von rund neun Tonnen erreichen. Einzelpersonen, Gruppen, Kirchengemeinden, Familien, Klassen, Organisationen und Firmen aus Stadt und Kreis sind aufgerufen, an dem Projekt Autofasten teilzunehmen und das Auto gegen Bus, Bahn oder Fahrrad einzutauschen beziehungsweise manche Strecke zu Fuß zurückzulegen. Partner der Aktion sind das Erzbistum Köln, der evangelische Kirchenkreis Gladbach-Neuss, die Stadt sowie die Stadtwerke Neuss.

Ziel sei es, ein verstärktes Nachhaltigkeitsbewusstsein zu schaffen, so Roland Kehl, Sprecher der "neuss agenda 21" Kehl, der seit Jahren kein Auto mehr besitzt und ausschließlich das Fahrrad und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, sagt: "In einem Radius von fünf Kilometern ist das Rad konkurrenzlos schnell."

Autofasten sei nicht neu, erklärte Gisela Welbers, Regionalpromoterin der NEWI. Seit den 90er Jahren gebe es die Aktion in den südwestlichen Bistümern und in Luxemburg. Nachdem die Stadt Wuppertal das Autofasten erfolgreich durchgeführt hatte, war sie überzeugt: "Was die im Bergischen Land schaffen, klappt auch in Neuss."

Cornel Hüsch als stellvertretender Vorsitzender des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Köln verspricht sich drei Effekte vom Autofasten: "Zum einen regt es dazu an, über eigene Lebensstile nachzudenken, zum anderen ist es ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zur Wahrung der Schöpfung und zudem schafft die Aktion eine Gemeinschaft, die ein gutes Ziel hat."

Denn, erklärt Georg Besser, Umweltbeauftragter des evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss, "Klimaschutzziele können nur gelingen, wenn jeder einen Beitrag leistet."

Um nachhalten zu können, wer wie viele Kilometer eingespart hat, ist eine Anmeldung erforderlich. "Am 16. Januar schalten wir die Webseite frei, auf der sich jeder Teilnehmer registrieren lassen kann", erklärt Projektreferentin Nicole Gräf. Die Teilnehmer erhalten ein Aktionsheft, in dem die täglich eingesparten Kilometer eingetragen werden. Zum Wochenende muss die jeweilige Summe gemeldet werden, so dass online der aktuelle Gesamtkilometer-Stand abrufbar ist.

"Wer immer mit dem Fahrrad fährt, kann auch mitmachen", sagt Welbers. Wer jedoch konsequent am Autofasten teilnimmt und tatsächlich den Wagen stehen lässt, dessen Kilometer werden doppelt gezählt. Unter allen Teilnehmern wird ein von den Stadtwerken Neuss gesponsertes E-Bike sowie ein weiteres Fahrrad verlost.

Die Stadtwerke haben für die ungewöhnliche Fastenaktion ein Autofasten-Ticket eingeführt. Dieses Schnupper-Abo von zwei Monaten sowie 40 Prozent Rabatt auf die Rad-Einstellgebühren sind nur erhältlich nach offizieller Anmeldung. Trotz dieser Hürden ist Welbers überzeugt: "Die virtuelle Weltumrundung schaffen wir."

Quelle: NGZ