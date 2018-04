In Neuss ist ein 18-Jähriger von Tauchern der Feuerwehr aus einem Baggerloch gezogen worden. Der junge Mann war beim Schwimmen unter Wasser geraten. Die Hilfe kam jedoch zu spät.

Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion mitteilte, starb der 18-jährige Neusser. Den Abgaben zufolge konnte er schwimmen. Warum der Jugendlichen unter Wasser geriet, ist noch unklar. "Wir gehen derzeit von einem Unfall aus", sagte der Sprecher. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Der Jugendliche war am Samstagabend gemeinsam mit fünf weiteren Personen am Baggerloch Blankenwasser in Neuss schwimmen gegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, soll der 18-Jährige dabei plötzlich untergegangen sein. Die Begleiter der Jugendlichen tauchten nach dem Verunglückten, fanden ihn aber nicht. Erst Taucher der Feuerwehr zogen ihn aus dem Wasser.

Am Abend hatte die Feuerwehr zum Zustand des Verunglückten mitgeteilt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Die Begleiter des jungen Mannes werden psychologisch betreut.

(sef)