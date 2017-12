Unfall in Barbaraviertel

Ein Sportwagen ist in der Nacht im Neusser Barbaraviertel mit einer Diesellok zusammengestoßen. Das Fahrzeug wurde mitgeschleift, der Fahrer jedoch nicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich an der Xantener Straße kurz vor Mitternacht. Nach Angaben der Neusser Polizei kollidierte der Fahrer eines Mercedes Benz Sportwagens an der Xantener Straße mit einer Diesellokomotive der DB-Cargo. Nach Angaben der Polizei Neuss übersah der 57-jährige Fahrer offensichtlich die Warnsignale am Bahnübergang und wurde mit seinem Fahrzeug von dem langsam fahrenden Schienenfahrzeug erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Am Mercedes entstand Totalschaden. Es wurde niemand verletzt. Die Xantener Straße im Neusser Barbaraviertel musste nach Angaben der Polizei bis 1.25 Uhr gesperrt werden, um den mit der der Lokomotive verkeilten Wagen bergen zu können.

(juju/ots)