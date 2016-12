später lesen Neuss Barcamp soll sich mit Wirtschaft in Neuss befassen Teilen

Mit einem sogenannten Barcamp möchte die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss ihr Veranstaltungsangebot im kommenden Jahr um ein neues Format erweitern. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt. Als Thema soll es beim Barcamp um "Wirtschaft in Neuss" gehen. Damit sollen sich die Teilnehmer kreativ auseinandersetzen. In Workshops und offenen Diskussionsrunden - sogenannten Sessions - sollen die Themen und Anregungen in lockerer Atmosphäre vertieft werden. Der Ansatz des Barcamps stammt aus Kalifornien und hat zum Beispiel im Silicon Valley mittlerweile gute Tradition.