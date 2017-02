später lesen Neuss Baumfällung auf Friedhöfen und am Jahnstadion Teilen

Auf dem Hauptfriedhof und auf dem alten Friedhof Grimlinghausen müssen drei Bäume gefällt werden, deren Standsicherheit stark gefährdet ist. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Eingehende Baumkontrollen aufgrund des Alters der Bäume und ihres schlechten Entwicklungszustandes haben demnach verschiedene Schäden und Mängel an einer Birke, einer Eiche und an einer Esche aufgezeigt. Die von außen nicht erkennbaren Schäden führen laut Verwaltung mittelfristig zum Verlust der Standfestigkeit, die Bäume seien daher nicht mehr verkehrssicher und eine Gefahr. Eine kurzfristige Fällung sei zum Schutz von Personen dringend erforderlich. Die an den Bäumen befindlichen Gräber müssen für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden.