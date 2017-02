später lesen Neuss Baumfällungen im gesamten Stadtgebiet 2017-02-17T19:37+0100 2017-02-18T00:00+0100

In der kommenden Woche müssen einige Bäumen aus Sicherheitsgründen gefällt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. So wurden bei den letzten Kontrollen Pilzbefall an Rosskastanien im Neuen Stadtgarten und Stammfäule an einer Hainbuche auf dem Spielplatz Hebewerk, an der Erprather Straße sowie an einer Vogelkirsche an der Bataverstraße festgestellt. Auch am Spielplatz Jägerstraße, im Alten Stadtgarten, an der Kaiser-Friedrich-Straße, an der Oberstraße, auf der Peter-Loer-Straße sowie am Spielplatz Gnadentaler Allee sind Bäume befallen.