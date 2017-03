Neuss: BCA muss nach Brand improvisieren

Rund 100 Mitarbeiter kommen übergangsweise in einem Nebengebäude unter.

"The Show must go on" - so könnte man die Mentalität der Mitarbeiter des Autoauktionshauses BCA aktuell beschreiben. Der erste Schock ist verdaut, nun gilt es, den Blick wieder nach vorne zu richten. Zeit zu lamentieren bleibt ohnehin nicht, schließlich ist derzeit reichlich Improvisationstalent gefragt. In der Nacht zu Samstag war im Verwaltungsgebäude des Auto-Auktionshauses Feuer ausgebrochen. Der Brand hatte die oberste Etage des vierstöckigen Bürohauses komplett zerstört. Die Polizei geht von einem technischen Defekt im Küchenbereich als Ursache aus.

Schon gestern konnte das Unternehmen den Betrieb wieder aufnehmen. Auch aufgrund eines Notfallplans, der sich als wasserdicht erwies. Rund 100 Mitarbeiter zogen kurzerhand in das benachbarte Auktionszentrum. Normalerweise arbeiten dort rund 70 Menschen - nun circa 170. Zudem arbeiten viele weitere von zuhause aus. "Wir haben gerade keine Konferenzräume, da sie als Büros genutzt werden", sagt Maximilian Ebert, Teamleitung Marketing. Bereits wenige Stunden nach dem Brand konnten die Systeme wieder hochgefahren werden. Für Kunden gebe es laut Ebert keine Nachteile. Da im IT-Bereich aufgerüstet werden musste, machten sich Mitarbeiter des Auktionshauses kurzerhand auf ins Rheinpark-Center, um rund 30 Laptops zu kaufen.

Wie lange die 100 Mitarbeiter noch provisorisch in dem Auktionszentrum untergebracht werden müssen, steht noch nicht fest. Wie Wirtschaftsförderer Andreas Galland auf Nachfrage mitteilte, wird aktuell mit Hochdruck nach kurzfristig zur Verfügung stehenden Mietobjekten gesucht. Mehrere stünden zur Auswahl. Unter anderem am Hammfeld. Die Sanierung des in Brand geratenen Gebäudes könnte laut BCA ein Jahr dauern.

Glück im Unglück: Die heutige Feier zum 20-jährigen Bestehen inklusive großer Geburtstagsauktion kann wie geplant stattfinden. Unter anderem hat die Geschäftsführung aus Großbritannien ihren Besuch angekündigt.

