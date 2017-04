später lesen Neuss Benefizlesung für die Bürgerstiftung im Kulturkeller 2017-04-20T18:56+0200 2017-04-21T00:00+0200

Wie schon im vergangenen Jahr hat sich ein Künstler bereit erklärt, mit seinem Wirken etwas Gutes für die Bürgerstiftung Neuss (Bü.NE) zu tun. Der durch seine Lesungen bekannte Werner Ingenfeld gibt am Mittwoch, 26. April, um 19 Uhr im Kulturkeller (Oberstraße 17) einen Einblick in den Roman "Der Überläufer" von Siegfried Lenz. Dank des Engagements von Ingenfeld haben der Hoffmann und Campe-Verlag und die Siegfried-Lenz-Stiftung auf die Vergütung ihrer Rechte verzichtet und ermöglichen so die Benefizlesung. Auch Ingenfeld verzichtet auf sein Honorar, so dass der Reinerlös der Veranstaltung aus Eintrittsgeldern und dem Verkauf der Getränke an die Bü.NE fließt.