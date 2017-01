später lesen Neuss Bergheimer Straße ab Sonntag komplett gesperrt Teilen

Lange wurde geplant und diskutiert, jetzt ist es soweit: Die Bergheimer Straße, eine wichtige Ausfallstraße Richtung Süden, wird ab kommenden Sonntag, 15. Januar, für etwa fünf Wochen voll gesperrt. Davon ist nach Auskunft der Stadt der Abschnitt Friedrich-Ebert-Platz und der Kreuzung mit Schiller- und Dreikönigenstraße betroffen. In den kommenden Woche wird dort die gesamte fahrbahn inklusive Unterbau erneuert. Zudem sind noch Restarbeiten an den neu gestalteten Gehwegen zu erledigen. Der Verkehr wird über Jülicher Straße und Konrad-Adenauer-Ring umgeleitet, für Bus- und Radverkehr gilt eine Umleitung über Jülicher Straße und Dreikönigenstraße. Für den Friedrich-Ebert-Platz wird eine im Bereich des Taxistandes an der Jülicher Straße eingerichtet. Ortskundige sollten den Bereich meiden