Neuss: Berlin-Attentäter unter falschem Namen in Neuss

Der Berlin-Attentäter Anis Amri hat unter falschem Namen auch in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) im ehemaligen Alexianer-Krankenhaus gelebt. Das geht aus einer Aufstellung der Ermittlungsbehörden hervor, die jetzt dem Innenausschuss des Landtages vorgelegt wurde. Demnach wurde der Tunesier am 28. Oktober 2015 unter dem Namen Ahmed Almasri bei der Zentralen Annahmestelle Dortmund registriert und der ZUE Neuss zugewiesen. Wie lange er dort war, teilen die Behörden nicht mit. Dr. Hermann-Josef Verfürth, der die Flüchtlinge in der Neusser ZUE medizinisch betreute, erinnert sich an große Probleme gerade mit einzelreisenden Männern aus Nordafrika.

