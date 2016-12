später lesen Neuss Berlin-Attentat war Thema in Weihnachtspredigten Teilen

Knapp eine Woche nach dem Terror-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem auch eine Neusserin getötet und ihr Sohn schwer verletzt wurde, herrscht noch immer Fassungslosigkeit. Nun griffen unter anderem Oberpfarrer Monsignore Guido Assmann und Sebastian Appelfeller, Vorsitzender des Verbands der Evangelischen Kirchengemeinden in Neuss, das Thema in ihren Weihnachtspredigten auf. "Wir erleben derzeit eine Welt, in der viele Menschen den Respekt vor dem Leben und vor dem Mitmenschen verloren haben. Wir erleben Menschen, die durch falsche Auslegung der Religion oder sogar im Namen der Religion fanatisch werden", sagte Assmann bei der Christmette in St. Marien. Gleichzeitig stelle er fest, dass immer mehr Menschen an gar nichts mehr glauben und stellte die Frage, inwieweit man vermitteln kann. Von Simon Janssen