Neuss Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus 2017-03-23

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. In den vergangenen Tagen habe es in Neuss mehrere solche Fälle gegeben. Das teilte die Polizei gestern mit.