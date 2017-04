später lesen Neuss Betrunkene Radfahrerin attackiert Polizisten in der Innenstadt 2017-04-11T19:01+0200 2017-04-12T00:00+0200

Eine alkoholisierte Radfahrerin hat am frühen Dienstagmorgen, 11. April, zwei Polizisten in der Neusser Innenstadt attackiert. Die 35-Jährige war einer Polizeistreife gegen 3.25 Uhr aufgefallen, da sie ohne Licht und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Daraufhin sprachen die Beamten die Radfahrerin am Theodor-Heuss-Platz an - und stellten schnell fest, dass die Neusserin offensichtlich zu viel Alkohol getrunken hatte: Beim Absteigen von ihrem Fahrrad mussten die Beamten ihr unter die Arme greifen, da sie sonst gestürzt wäre. Das teilte die Polizei gestern mit. Während der weiteren Überprüfung habe sich die Frau äußerst unkooperativ gezeigt. Zunächst weigerte sie sich, ihre Personalien anzugeben, dann attackierte sie die Beamten.