Neuss: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt

Der Mann hatte eine Pistole und konnte mit Geld fliehen. Polizei sucht Zeugen mit brauner Jacke.

Ein unbekannter Mann hat am vergangenen Mittwochabend einen Discounter an der Kantstraße im Dreikönigenviertel überfallen. Wie die Polizei gestern mitteilte, betrat der Täter gegen 20.47 Uhr die Geschäftsräume und forderte einen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Pistole dazu auf, die Kasse zu öffnen. Aus dieser entnahm der Mann dann eine unbekannte Geldsumme. Nach der Tat flüchtete der Räuber in Richtung Bergheimer Straße.

Der Mann soll rund 1,75 bis 1,80 Meter groß und ungefähr 20 Jahre alt sein, er hat eine athletische Figur und war zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Kappe oder ein Basecap und als Maskierung einen dunklen Schal. Der Mann sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung des Räubers. Die Polizei bittet Zeugen der Tat oder Passanten, denen ein solcher Mann nach 20.47 Uhr im Bereich der Bergheimer Straße aufgefallen ist, um Mithilfe bei der Tatklärung. Die Kriminalpolizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es einen Zeugen des Überfalls gibt, der sich bislang nicht gemeldet hat. Während der Tatausführung soll sich ein älterer Herr, circa 70 Jahre alt, bekleidet mit brauner Jacke, im Kassenbereich aufgehalten haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Kunde das Tatgeschehen beobachtet hat und wertvolle Hinweise geben kann. Der Zeuge wird daher dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 zu melden. Dies gilt auch für weitere Personen, die Angaben zum Verdächtigen machen können und bisher keinen Kontakt zur Polizei hatten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegengenommen.

Immer wieder beschäftigen die Neusser Polizei Überfälle dieser Art. Erst Ende vergangenen Jahres hatte ein unbekannter Mann einen Supermarkt am Hermannsplatz - ebenfalls in der Innenstadt - überfallen und Angestellte sowie Kunden mit einer Pistole gedroht. Auch er konnte mit seiner Beute fliehen. Der Mann hatte gegen 21.55 Uhr das Geschäft betreten, soll "Überfall" gerufen und das Geld aus der Kasse verlangt haben.

Quelle: NGZ