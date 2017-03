Neuss: Bilder von Menschen auf der Flucht

Mit der Arbeit "Nomadic" beschließt die Company von Richard Alston die aktuelle Saison der Tanzwochen. Von Marion Meyer

Wie unterschiedlich ein Choreograph auf Musik reagieren kann, das konnte man am letzten Abend der aktuellen Tanzwochen-Saison beobachten. Richard Alston und die Richard Alston Dance Company aus London gastierten in der Stadthalle. In den 23 Jahren seines Bestehens hat das Ensemble zu Kompositionen der verschiedenen Epochen getanzt und sie durchdrungen. Und so reichte die Bandbreite auch an diesem Abend mit seinen vier teils sehr kurzen Choreographien von Scarlatti bis zu HipHop-artiger Musik vom Shukar Collective.

In "An Italian in Madrid" nähert sich Alston dem italienischen Komponisten Domenico Scarlatti und erzählt mit tänzerischen Mitteln seine Reise von Italien nach Spanien. Dort soll der Komponist die Prinzessin Maria Barbara unterrichten. Die Reise beginnt mit einem Duett eines Mannes und einer Frau. Eine Ensemblechoreographie mehrerer Frauen in schönen fließenden Kleidern in flirrenden Farben (Kostüme: Fotini Dimou) führt in die lebensfrohe Welt Andalusiens ein. Anschließend setzt der Meister seine Schülerin auf einen Hocker und tanzt ihr vor. Später sitzt er dort und beobachtet die Fortschritte seiner Schülerin. Die exotische Prinzessin (Vidya Patel) bringt dabei Elemente des indischen Kathak-Tanzes ein, verschmilzt so die Einflüsse der Kulturen aufs Schönste.

In Spanien schrieb Scarlatti die Mehrzahl seiner Sonaten. Hier erklingt zunächst eine auf Akkordeon, später spielt Pianist Jason Ridgway live am Flügel auf der Bühne. Die Tänzer tanzen dazu im Vordergrund, verbeugen sich zunächst voreinander und imitieren Rituale der höfischen Gesellschaft. Scheinbar ganz organisch nehmen sie die Phrasen der Musik auf, wie Frage und Antwort bewegen sich Musik und Tänzer wie in Schleifen. Die Bewegungsfolgen mit vielen Sprüngen, drehenden Armbewegungen und in die Luft gestreckten Beinen beweisen, wie technisch perfekt diese Compagnie ausgebildet ist.

Im mittleren Teil des Abends in der so gut wie ausverkauften Stadthalle sind zwei ganz kurze Stücke zu sehen. In "Isthmus" folgen die Tänzer der zeitgenössischen Musik des Japaners Jo Kondo. In farbigen Sportdress nehmen sie die etwas schrägen und motorischen Klänge mit eckigen Bewegungen auf. In "Dutiful Ducks" zu einer kurzen Lautkomposition von Charles Amirkhanian unterstützt ein Tänzer sein Solo aus Ballett- und moderner Formensprache durch regelmäßiges Klatschen - ein kurzer, erfrischender Zwischengang, bevor der Abend auf seinen Höhepunkt zusteuert.

"Nomadic" stammt von Richard Alston und Ajani Johnson-Goffe und folgt dem Album "Urban Gypsy" vom Shukar Collective. Wie der Name der Musik schon verrät, dreht sich die Choreographie um Roma, um Gruppe von Menschen auf der Flucht. Es geht um die verschiedenen Arten und Motivationen von Bewegung. Die Tänzern, nun in T-Shirts und Schlabberhosen, bilden Gruppen in unterschiedlichen Konstellationen.

Die Dynamik der Gruppe wechselt, mal sind die Tänzer im Gleichklang, mal scheren einzelne aus. Die Bewegungen haben etwas Dringliches, Flehendes, dann wieder behaupten sich einzelne Tänzer ganz selbstbewusst außerhalb der Gruppe. Das Ganze kommt sehr mitreißend daher zu den rhythmischen Beats des Shukar Collectives. Mal nimmt die Choreographie den starken Rhythmus der Musik auf, dann wieder scheint es, als seien die Bewegungen verlangsamt, konterkarierten den Beat. Diese Menschen sind Getriebene, ihre Verzweiflung weiß die Arbeit Richard Alstons in betörende und atmosphärisch starke Bilder zu übersetzen.

Quelle: NGZ