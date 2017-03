Neuss: Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin - 21-Jährige schwer verletzt

Am Donnerstagabend ist eine 21-jährige Neusserin auf Roonstraße schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die junge Frau beim Abbiegen übersehen.

Die Radfahrerin wollte an der Einmündung Bismarckstraße nach links abbiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 58-jährige Auto-Fahrer, der auf der Bismarckstraße in Richtung Moltkestraße unterwegs war, soll die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt und musste laut Polizeiangaben durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

