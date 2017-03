später lesen Neuss Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses FOTO: Daniel Bothe 2017-03-31T15:54+0200 2017-03-31T15:49+0200

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Neuss zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Maastricher Straße gerufen. Die Brandursache ist noch unklar.