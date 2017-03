später lesen Neuss Erneut Geldautomat gesprengt - Täter flüchten mit Beute 2017-03-10T09:36+0100 2017-03-10T09:36+0100

Unbekannte haben in Neuss in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe, wie die Polizei mitteilte.