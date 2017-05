Fahndung in Grevenbroich

Der Kontrollversuch eines Rollerfahrers in Grevenbroich wurde am Montagabend zur Verfolgungsjagd. Der Fahrer konnte schließlich flüchten, die Polizei stellte jedoch das Zweirad sicher.

Gegen 22.45 Uhr wollte die Polizeistreife den Fahrer auf der Bergheimer Streife kontrollieren, weil dieser unerlaubterweise in den Wirtschaftsweg Richtung Wildgehege einbog. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, beschleunigte er und flüchtete. Am Wegesrand ließ er das Krad plötzlich fallen und sprintete zu Fuß in den angrenzenden Wald.

Hier verlor sich für die Polizei die Spur des Flüchtigen. Diese überprüften anschließend den Motorroller und stellten fest, dass dieser offensichtlich gestohlen war.

Die Polizei fahndet nun nach dem noch flüchtigen Fahrer. Er war etwa 175 Zentimeter groß, trug einen silbernen Helm, eine schwarze Steppjacke und schwarze Jogginghose, sowie weiße Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

(cbo)