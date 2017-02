Kaarst: Jugendliche bedienen sich nach Reifenpanne bei fremdem Auto

Nach einer Reifenpanne haben sich drei junge Männer aus Düsseldorf kurzerhand an einem anderen Auto zu schaffen gemacht. Bis die Polizei sie dabei erwischte.

Drei verdächtigen Personen seien am Montagabend gegen 21.30 Uhr am Jungfernweg gesichtet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei aus dem Trio machten sich augenscheinlich in einer Einfahrt am Hinterrad eines Pkw zu schaffen. Dazu hatten sie bereits den Wagenheber an einem Seat angesetzt und die Felge des Kleinwagens abmontiert.

Als die Beamten am Jungfernweg eintrafen, ließen die Verdächtigen sofort ihr Werkzeug fallen. Die drei jungen Männer aus dem Raum Düsseldorf, 18 bis 21 Jahre alt, gaben den Polizisten gegenüber unumwunden zu, vorgehabt zu haben, das Hinterrad an ihrem eigenen Wagen, einem Citroen, anzubringen.

Nach einer Reifenpanne auf der Autobahn war ihnen die Idee gekommen, nach einem ähnlichen Fahrzeugtyp mit passenden Reifen zu suchen. Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Verdacht des Diebstahls verantworten.

(ots)