später lesen Neuss Metall-Brand im Neusser Hafen Teilen

Twittern





2017-02-06T17:29+0100 2017-02-06T17:29+0100

In einem Metall verarbeitenden Betrieb im Neusser Industriehafen hat es am Montagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr war am frühen Abend noch im Einsatz.