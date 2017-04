22 Verletzte bei Unfall mit Linienbus in Neuss

In Neuss hat sich im Berufsverkehr ein schwerer Unfall ereignet: Auf der Reuschenberger Straße wurden zahlreiche Fahrgäste eines Linienbusses verletzt, darunter mehrere Schulkinder. Derzeit kommt es zu Verkehrsproblemen.

Eine Person wurde bei dem Unfall in Holzheim am Dienstagmorgen schwerer verletzt. Bei den Verletzten handelt es sich überwiegend um Schüler der Realschule Holzheim. 15 von ihnen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schüler erlitten Schnittverletzungen

Der Unfall ereignete sich gegen 7.55 Uhr auf der Reuschenberger Straße. Wie die Polizei mitteilt, war der Bus in Richtung Kapellen unterwegs. Neben dem Bus befand sich ein Fahrradfahrer auf dem Fahrradstreifen. Der jugendliche Radler geriet nach ersten Informationen offenbar ins Straucheln. Der Busfahrer führte eine Vollbremsung durch. Dadurch stürzten die Insassen des Busses.

Im Bus sollen Trennwände gesplittert sein, bei den Verletzungen soll es sich größtenteils um Schnittverletzungen handeln. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, kümmern sich um die Betroffenen und nehmen den Unfall auf.

Reuschenberger Straße gesperrt

Derzeit ist die Reuschenberger Straße zwischen dem Kreisverkehr (Kapellener Straße) und der Vereinsstraße gesperrt. Der jugendliche Fahrradfaher ist flüchtig. Weitere Schüler, die sich im Bus befanden und unverletzt blieben, haben ihren Weg zur Schule zu Fuß fortgesetzt.

