Mit Stichverletzungen im Oberkörper musste ein 62-jähriger Mann aus Neuss am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Lebensgefährtin soll sie ihm zugefügt haben. Von Simon Janßen

Gegen 19 Uhr war der Mann von seiner stark alkoholisierten Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer attackiert worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten musste sich gewaltsam Zugang zur Wohnung am Hindenburgplatz verschaffen, um die Frau in Gewahrsam zu nehmen.

Bislang bestreitet sie, ihren Partner mit einem Messer angegriffen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei – wegen gefährlicher Körperverletzung – dauern an. In Untersuchungshaft befindet sich die mutmaßliche Täterin jedoch nicht, wie Polizeisprecherin Daniela Dässel auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte.