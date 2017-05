später lesen Bewohner unverletzt Brand in Mehrfamilienhaus in Neuss FOTO: Daniel Bothe 2017-05-03T07:36+0200 2017-05-03T07:52+0200

Am Dienstagabend hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neuss-Weckhoven gebrannt. Der Bewohner konnte sich selbst vor den Flammen retten und blieb unverletzt.