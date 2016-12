später lesen Feuerwehreinsatz in Neuss Explosives Gas tritt an Gewerbebetrieb aus Teilen

2016-12-20T14:15+0100 2016-12-20T14:49+0100

An der Bockholtstraße im Neusser Barbaraviertel ist am Dienstagmittag an einem Gewerbebetrieb ein explosives Gas ausgetreten. Die Feuerwehr konnte das Ausströmen schnell stoppen. Verletzt wurde niemand.