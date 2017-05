Am Dienstagabend, 2. Mai 2017, hat es in einem Haus an der Hoistener Straße in Neuss-Weckhoven gebrannt. Verletzt wurde niemand.

