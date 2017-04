später lesen Vater und Sohn angefahren Nach Familienstreit in Neuss - Autofahrer stellt sich der Polizei 2017-04-20T16:46+0200 2017-04-20T16:41+0200

Der Autofahrer, der nach einem Familienstreit am vergangenen Sonntagabend zwei Männer (23 und 58) anfuhr und schwer verletzte, hat sich am Mittwoch der Polizei gestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Von Simon Janßen