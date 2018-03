Die Neusser Polizei hat am Donnerstag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gegen 11.35 Uhr erstattete ein 51 Jahre alter Mann Anzeige wegen Fahrraddiebstahls.

Gegen 11 Uhr hatte der Mann sein Rad an der Bleichstraße abgestellt und verschlossen. Eine halbe Stunde später war es weg. Ein Streifenwagen bemerkte während der anschließenden Fahndung einen Radfahrer, der das gestohlene Rad am Lenker neben sich her führte.

Der 35-Jährige gab bei der anschließenden Kontrolle an, dass Fahrrad gefunden zu haben. Wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ermittelt nun die Kripo. Das Mountainbike konnte die Polizei wieder an den rechtmäßigen Eigentümer aushändigen.

(seeg)