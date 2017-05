später lesen Kontrollaktion in Neuss Polizei stellt Geld, Heroin und Cannabis sicher FOTO: RP FOTO: RP 2017-05-03T15:04+0200 2017-05-03T15:02+0200

Uniformierte und zivile Polizisten haben am Dienstag bis in die Mittwochnacht hinein Kontrollen in der Innenstadt vorgenommen. Dabei überprüften die Ermittler mehr als 60 auffällige Personen.

Clemens Boisseree Cross-Media Redakteur

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken 1989 in Köln geboren. Studierte an der dortigen Hochschule Online-Journalismus und arbeitete parallel für die Ruhr Nachrichten und die NRZ. Zwischen 2014 und 2016 Volontär beim General-Anzeiger in Bonn und anschließend Sportredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle (Saale). Seit April 2017 zurück im Rheinland und seither Cross-Media Redakteur der Rheinischen Post. Liebt das Rheinland, Podcasts, Netflix, Basketball und Borussia Dortmund. Auf Twitter und Instagram unter @bvboisseree zu finden. zum Autorenprofil schließen