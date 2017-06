Die Neusser Polizei hat in der Nacht mit einem Hubschrauber nach zwei Verdächtigen gesucht, die in eine Tankstelle eingebrochen sein sollen. Die Täter fanden die Beamten bislang nicht, dafür aber mehrere Gegenstände, die sie auf der Flucht verloren.

Zwei Unbekannte brachen laut Polizei gegen 1.40 Uhr am frühen Morgen in die Tankstelle an der Norfer Straße ein. Als sie in der Tankstelle auf starke Sicherheitsvorkehrungen trafen, ergriffen sie die Flucht.

Die Polizei nahm sofort eine Fahndung auf. Am Berghäuschensweg gab es kurz Sichtkontakt mit den Tätern, doch sie konnten erneut fliehen. Mit einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund suchten die Polizisten den angrenzenden Wald ab, bislang ohne Erfolg. Allerdings wurden Gegenstände gefunden, die die Täter offenbar auf der Flucht verloren oder absichtlich zurückließen.

(lsa)