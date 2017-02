Ein Neusser Taxifahrer soll am frühen Sonntagmorgen einen Fahrgast bestohlen und verletzt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 4.15 Uhr am Sonntagmorgen hat ein 27-Jähriger ein Taxi von der Neusser Nordstadt in die Innenstadt genommen, heißt es in dem Polizeibericht. Als der Mann auf der Bergheimer Straße aussteigen wollte, teilte er dem Fahrer laut Polizeiangaben mit, dass er seine Geldbörse verloren habe.

Daraufhin sei der Fahrgast von dem Taxifahrer angegriffen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem habe der Taxifahrer dem Mann das Handy entrissen. Der Taxifahrer konnte dann unerkannt entkommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen; Hinweise unter der Telefonnummer 02131-3000.

(cebu)