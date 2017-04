später lesen Polizei sucht Zeugen Neusser in eigener Wohnung überfallen und ausgeraubt 2017-04-19T17:42+0200 2017-04-19T17:42+0200

Ein 56 Jahre alter Neusser ist am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung Am Kotthauserweg im Neusser Stadtteil Weißenberg von zwei Männern überfallen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.