Polizei fahndet nach Unbekannten Sexueller Übergriff am Neusser Rheinparkcenter 2017-04-05T15:53+0200

Eine junge Frau ist am frühen Montagmorgen Opfer eines sexuellen Übergriffs am Rheinparkcenter in Neuss geworden. Die Polizei sucht nach einem 35- bis 40-jährigen Mann.