Am Wochenende schlugen Einbrecher in Neuss und Dormagen zu und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Polizei konnte Spuren sichern und sucht nach Zeugen.

Im Neusser Ortsteil Pomona waren Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Straße "Am Strickmorgen" unterwegs. Sie hebelten an einem Mehrfamilienhaus die Balkontür einer Erdgeschoßwohnung auf und durchsuchten dort die Räume.

In Dormagen-Horrem traf es am Samstag ein Einfamilienhaus an der Leiblstraße. Zwischen 15 Uhr und 23 Uhr drangen die Einbrecher durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in ein Haus ein. Hier suchten sie nach Wertsachen und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei konnte Spuren sichern.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 02131-3000 melden.

(cbo)