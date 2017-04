später lesen Unfälle in Neuss und Dortmund Kinder nach Stromschlägen weiter in Lebensgefahr 2017-04-03T13:07+0200 2017-04-03T13:14+0200

Ein neun Jahre alte Junge wurde am Sonntagabend in Neuss durch einen Stromschlag schwer verletzt. Er schwebt weiter in Lebensgefahr. Gleiches gilt für einen 15-Jährigen, der am Samstag in Dortmund bei einem ähnlichen Unfall verletzt worden war.