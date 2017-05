später lesen Polizeieinsatz in Neuss-Grimlinghausen Alkoholfahrt am Morgen endet mit Unfall und Führerscheinentzug 2017-05-02T12:14+0200 2017-05-02T12:14+0200

Das Autofahren unter Alkoholeinfluss auch am frühen Morgen keine gute Idee ist, musste ein Neusser am Dienstag feststellen. Der Mann verursachte in Grimlinghausen einen Verkehrsunfall und verlor vorläufig seinen Führerschein.