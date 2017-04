später lesen Einbrüche in Neuss Untersuchungshaft für Räuber-Duo 2017-04-13T11:48+0200 2017-04-13T11:48+0200

Ein am Dienstagabend festgenommener Mann kommt in Untersuchungshaft. Das ordnete ein Richter am Mittwoch an. Der 20-Jährige und ein Komplize werden verdächtigt, für mehrere Einbrüche in der Neusser Innenstadt verantwortlich zu sein.