Am Donnerstag hat die Polizei in Neuss einen Streit geschlichtet und dabei unter anderem Cannabis und ein gestohlenes Navis und eine Handtasche gefunden.

Die Polizei wurde am Donnerstagmittag zu einer Wohnung im Dreikönigenviertel gerufen, dessen Vermieter und Mieter laut Polizei in einem Rechtsstreit liegen. Dabei fanden die Beamten in der Wohnung des Mieters unter anderem ein Cliptütchen mit Amphetamin und Cannabis sowie vier Navis. Eines der Geräte war als gestohlen gemeldet. Zudem stellten die Beamten in der Wohnung eine Handtasche sicher, die aus einem Autoaufbruch an der Rheinuferstraße in Grimlinghausen stammt.

Der 32-Jährige schwieg zur Herkunft der Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt.

(lsa)