Neuss: Bleibt Neusserin im Rennen um Flug ins All?

Heute werden die letzten sechs Kandidatinnen präsentiert, von denen eine zur ISS fliegen wird. Von Simon Janssen

Zahlreiche Tests musste Katharina Peters in den vergangenen Monaten absolvieren. Kein Wunder, die gebürtige Neusserin und promovierte Chemieingenieurin möchte ja auch als Astronautin ins Weltall fliegen - und dass da ein einfaches Bewerbungsschreiben mit Lichtbild nicht ausreicht, versteht sich von selbst.

Einst hatten sich 400 Frauen für die private Initiative "Die Astronautin" beworben, die die Stelle für die erste deutsche Frau im Weltraum ausgeschrieben hatte. Darunter waren Ingenieurinnen, Pilotinnen und Wissenschaftlerinnen - und auch die inzwischen in Berlin lebende Katharina Peters aus der Quirinusstadt. Nun wird es richtig spannend - denn die Initiative verkündet heute die sechs Kandidatinnen, die weiterhin die Chance auf den Flug zur Internationalen Raumstation ISS haben. Nach weiteren Tests wird sich die Zahl der Kandidatinnen dann noch mal auf zwei reduzieren - eine Frau, die ins All fliegt, und eine Vertreterin.

Zur Schule ging Katharina Peters auf das naturwissenschaftlich ausgerichtete Marie-Curie-Gymnasium. Danach studierte sie Chemieingenieurwesen (eine Kombination aus Maschinenbau und Chemie) in Karlsruhe und promoviert dort im Anschluss. Nach einer Zeit als Unternehmensberaterin stieß sie Anfang des Jahres die Gründung der Agentur "Future of Voice" in Berlin mit an. Nachdem die Eckpfeiler des Geschäftsmodells definiert waren, schloss sie sich der Neugründung "Automotive Quality Institute" an, um wieder im ingenieurwissenschaftlichen Bereich tätig zu sein.

Und wer weiß, vielleicht kommen bald noch ganz andere Tätigkeiten hinzu. Denn die Aufgabe der Siegerin ist es, auf der ISS wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Die Raumstation ist das größte Technologieprojekt aller Zeiten und seit dem 2. November 2000 dauerhaft von Astronauten bewohnt. Seit 1998 befindet sie sich im Bau.

Quelle: NGZ