2018-03-21T18:41+0100 2018-03-22T10:51+0100

In Neuss ist am Donnerstag erneut eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Sie war am Mittwoch am Neusser Hafen gefunden worden.

