Am Mittwoch, den 05. Juli 2017 musste eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die an der Stadtgrenze von Neuss, Meerbusch und Düsseldorf gefunden wurde, entschärft werden.

Der Blindgänger wurde bei Bauarbeiten an der Bataverstraße gefunden.

Jost Leisten vom Kampfmittelräumdienst (l.) am Fundort der Bombe. Er und sein Kollege haben in den vergangenen zwei Wochen bereits vier Bomben entschärft.

Die in Neuss gefundene Bombe war dennoch etwas Besonderes. "Sie ist größer. Normalerweise wiegen die Bomben, die entschärft werden müssen, nur die Hälfte", erklärte der Experte.

Rund 350 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei hat den Verkehr in betroffenen Bereichen umgeleitet.

Straßen in unmittelbarer Umgebung wurden gesperrt. Die A52 musste auch zwischenzeitlich gesperrt werden.

Auch der Real-Supermarkt an der Bataverstraße musste geräumt werden.

Auch eine Apotheke an der Bataver-Straße beendete am Mittwoch vorzeitig ihren Betrieb und informierte ihre Kunden per Aushang.