Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wird die Zehn-Zentner-Bombe unschädlich machen. Dies soll gegen 16 Uhr geschehen, wie die Stadt Neuss mitteilte.

Bei einer Bombenentschärfung werden zwei Sicherheitsradien festgelegt: erstens Gebiete, in denen Gebäude evakuiert werden müssen. In Neuss sind laut Informationen unserer Redaktion hiervon vermutlich rund 350 Anwohner betroffen. Und zweitens Gebiete, für die ein sogenanntes luftschutzmäßiges Verhalten gilt. Das bedeutet, dass sich Personen zwar in Gebäuden aufhalten dürfen – jedoch in Räumen, die vom Bombenfundort abgewandt liegen. Zudem sollten sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten. Direkt betroffen sind rund 2000 Anwohner in Neuss, Düsseldorf und Meerbusch sowie zahlreiche Betriebe und die Maria-Montessori-Gesamtschule in Meerbusch.

Die A52 wird ab etwa 15.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Büderich und dem Kreuz Kaarst gesperrt. Für den Verkehr freigegeben bleiben die Bockholt- und die Burgunder-/Kevelaerer Straße.

Die Polizei wird in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dem Amt für Verkehrsangelegenheiten ab 15.15 Uhr die Zufahrten zu den Straßen im betroffenen Gebiet sperren.

Straßensperrungen in Neuss:

Gladbacher/Eupener Straße

Bataverstraße

Niederdonker Weg

Graf-Landsberg-Straße

Leuschstraße

Eckener Straße

in Düsseldorf-Heerdt:

Vogesenstraße

Zülpicher Straße

in Meerbusch:

Weißenberger Weg

Schwalbenstraße

Lerchenstraße

Amselweg

Römerstraße

Hessenweg

Wenn alles glatt läuft, können die Sperrungen gegen 16.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Rund 350 Anwohner, die in einem engeren Gefahrenbereich von rund 500 Meter um die Fundstelle wohnen, werden mit Flugblättern informiert, dass sie ihre Wohnungen und Gebäude komplett räumen müssen. Etwa 2000 Personen im erweiterten Gefahrenbereich von rund 1000 Metern werden aufgefordert, sich "luftschutzmäßig" zu verhalten, das heißt insbesondere, sich auf der dem Fundort abgewandten Gebäudeseite und nicht im Dachgeschoss oder im Freien aufzuhalten. Eine Aufenthaltsmöglichkeit für Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen müssen, ist ab 14 Uhr bis zur "Entwarnung" am Further Kirmesplatz, Kaarster Straße 42 in Neuss, und in der angrenzenden Sporthalle eingerichtet.

Auswirkungen auf den Nahverkehr

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV. In Neuss fahren ab etwa 15.15 Uhr die Buslinien 828, 841, 862 und 863 nicht mehr durch den gesperrten Bereich. Die Buslinie 828 kann aufgrund der Entschärfung auch nicht ihren gewohnten Weg durch Meerbusch fahren. Sie wird über den Laacher Weg und die Neusser Straße Richtung Neusser Hauptbahnhof umgeleitet.

Auch die Rheinbahn in Düsseldorf ist von der Bombenentschärfung betroffen. Der Betriebshof in Heerdt liegt innerhalb des ersten Sicherheitsradius und muss daher für rund eine Stunde geräumt werden. Nach Auskunft von Unternehmenssprecherin Heike Schuster sind zwei Buslinien von der Entschärfung betroffen: Die Linie 828 fährt für die Dauer der Arbeiten eine Umleitung. Die Linie 863 endet am Handweiser, Busse fahren von dort aus wieder in Richtung Nordfriedhof. Zug- und S-Bahnverbindungen sind nicht betroffen.

Nach Entschärfung der Bombe werden die Bewohner mit Lautsprecherwagen und durch Radiodurchsagen informiert. Die Stadt Neuss bittet Bürger, über alle Maßnahmen auch hör- und sehbehinderte Nachbarn und Personen mit schlechten Sprachkenntnissen zu informieren.

Bei weiteren Fragen zur Bombenentschärfung hat die Stadt ein Info-Telefon eingerichtet. Dieses ist unter den Nummern 02131/905801, 905802, 905803 und 905804 zu erreichen. Gehunfähige Personen können die Hilfe der Rettungsdienste unter der Rufnummer 02131/1350 in Anspruch nehmen.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

(abu)