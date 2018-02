später lesen Neuss Brand in Lagerhalle an Düsseldorfer Straße 2018-02-24T18:20+0100 2018-02-24T18:17+0100

Am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle an der Düsseldorfer Straße gerufen.