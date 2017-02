Viersener Tatverdächtige auch in Neuss und Meerbusch aktiv

Drei im Kreis Viersen festgenommene, mutmaßliche Brandstifter, sollen auch in Neuss und Meerbusch aktiv gewesen sein.

Verdächtigt werden zwei 17-Jährige aus Willich und ein 21-jähriger Krefelder. Die drei jungen Männer sind geständig. Die Viersener Kripminalpolizei war es vergangene Woche gelungen, nach intensiven Ermittlungen eine Serie von Bränden aufzuklären.

Bei einer Durchsuchung stellten die Ermittler mögliche Beweismittel sicher, die derzeit noch ausgewertet werden. In den Vernehmungen, gaben die drei jungen Männer ihre Tatbeteiligungen zu.

Insgesamt werden ihnen mehr als zehn Brände im Kreis Viersen und Umgebung vorgeworfen. Auch für einen angezündeten Roller in Neuss am 14. Januar und eine brennende Mülltonne in Meerbusch Ende vergangenen Jahres sind die Tatverdächtigen nach jetzigem Ermittlungsstand verantwortlich.

Die drei bislang unbescholtenen jungen Männer gaben zu ihren Motiven an, dass sie ein großes Interesse an "Blaulichteinsätzen der Feuerwehr" hätten.

(csr)