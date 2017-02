später lesen Neuss Breuer lässt Ankauf des "Schwatte Päd" prüfen FOTO: Tinter Anja FOTO: Tinter Anja 2017-02-28T19:42+0100 2017-03-01T00:00+0100

Bürgermeister Reiner Breuer hat verwaltungsintern eine Prüfung zum möglichen Ankauf des seit Jahren leerstehenden Gasthauses "Em Schwatte Päd" in Arbeit gegeben. Und das schon seit Wochen, wie er betont, also ohne einen interfraktionellen Antrag dazu abzuwarten. "Die Immobilie ist in der Tat von stadthistorischer und baukultureller Bedeutung und darf nicht weiter verkommen", stellt er fest.

Christoph Kleinau Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Christoph Kleinau (-nau) ist Redakteur bei der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil schließen