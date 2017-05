Neuss: Briefkasten steht wieder an der Furtherhofstraße

Nach Bürgerbeschwerden hat die Deutsche Post wieder einen Briefkasten am Einkaufszentrum in Vogelsang aufgestellt.

Am Rande der gesetzlichen Vorschrift hatte sich die Deutsche Post bewegt, als sie den Anwohnern an der Daimlerstraße einen ein Kilometer langen Weg zum nächsten Briefkasten zugemutet hatte. Bürger hatten sich beschwert, nachdem der wegen Bauarbeiten abgebaute Briefkasten an der Furtherhof-/Ecke Böcklerstraße nicht wieder aufgestellt wurde. Auf Anfrage unserer Redaktion hatte die Post vor einigen Wochen angekündigt, einen neuen Standort für einen Kasten in der Nähe suchen zu wollen. Der stellte sich jetzt doch als der alte heraus: Der Briefkasten steht wieder an seinem angestammten Platz vor dem Einkaufszentrum.

"Viele Leute haben das noch gar nicht mitbekommen", sagt Friedrich Justenhoven. Noch immer fragten einige im DHL-Shop des Einkaufszentrums nach, ob sie auch Briefe abgeben könnten. Dort dürfen sie aber nach wie vor nur Pakete aufgeben - ein Briefservice war nach Aussage der Post auch nach den Bürgerbeschwerden nicht geplant. Der 69-jährige Justenhoven, der seit Monaten einen doppelt so weiten Weg zum nächsten Briefkasten hatte, freut sich über den wiederaufgestellten Kasten. Er hatte bemängelt, dass ein Weg von bis zu einem Kilometer zum Briefkasten für die Vogelsanger im Rentenalter nicht hinnehmbar sei.

(bur)