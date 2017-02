Neuss: Bruderschaft meistert die Wende

Helmfried Krause gibt Führung der Gnadentaler Hubertusschützen ab.

Die St.-Hubertus-Schützen im Regiment des Gnadentaler Bürger- und Heimatvereins sind zwar immer noch die kleinste Bruderschaft im Bezirksverband Neuss des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, aber sie sind keine "Sorgenkinder" mehr. Größten Anteil daran hat Helmfried Krause, der die Bruderschaft von einem Tiefststand mit sieben Mitgliedern wieder auf Wachstumskurs gebracht hat und ebenso die Finanzen - nach einem Kassenstand von nahezu null Euro - auf Vordermann bringen konnte. Nach mehr als 15 Jahren, in denen er der Gesellschaft als zweiter beziehungsweise erster Brudermeister und Major gedient hatte, gab der inzwischen 78-Jährige nun die Verantwortung ab.

Er konnte dem Verein wieder eine solide Basis verschaffen, hieß es bei seiner Verabschiedung auf der Mitgliederversammlung. Dort wurde auch sein Einsatz bei der Finanzierung der Vereinszeitung, bei der Martinssammlung in Gnadental oder auch die ehrenamtliche Arbeit mit Menschen mit Behinderung besonders hervorgehoben.

Krause übergibt eine wieder funktionierende und finanziell gut aufgestellte Gemeinschaft in jüngere Hände. Als Nachfolger zum Major wurde Stefan Haurenherm gewählt. Der 49-Jährige ist erst seit vier Jahren bei den Hubertusschützen aktiv und hat sich in dieser kurzen Zeit vom "Zivilisten" zum sehr aktiven Schützen entwickelt. Auch sein Sohn Philipp ist als Jungschütze bereits in der Bruderschaft aktiv. Zudem kann Haurenherm auf die Unterstützung seiner Frau Katharina bauen. In Personalunion übt der Major auch das Amt des Schatzmeisters aus, das er bereits seit drei Jahren inne hat.

Unterstützung in seinem neuen Job erhält er von seinen Vorstandskollegen Achim Borek (erster Brudermeister), Georg Oscheja (Geschäftsführer) sowie natürlich von seinem Vorgänger. Weiterhin wurde Thomas Oedinger zum zweiten Brudermeister, sowie Matthias Godde zum Jungschützenbeauftragten gewählt. So aufgestellt, kann Ende Mai Schützenfest gefeiert werden.

Quelle: NGZ