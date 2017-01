Neuss: Bühne im Landestheaterist saniert

Darsteller und Zuschauer haben etwas von der Sanierung im RLT: Der Bühnenboden ist neu, und die Sitzplätze haben neue Polster bekommen. Von Elena Burbach

Zwei wichtige Baustellen im Landestheater sind abgeschlossen. Im Sommer wurden bereits die Böden der Haupt- und Seitenbühne saniert, nun war der Zuschauerraum dran: 130 Stühle wurden neu gepolstert. Die Erneuerung des Bühnenbodens sei mittlerweile dringend notwendig gewesen, sagt der Verwaltungsdirektor des Landestheaters, Dirk Gondesen: "So ein Boden ist mit 16 Jahren schon sehr alt." Der alte Boden sei bereits faserig gewesen, und Holzsplitter hätten die Schauspieler in den Inszenierungen und bei Proben verletzen können. Daher sei die Sanierung nicht nur aus optischen Gründen dringend an der Zeit gewesen. "Die Bühne ist schließlich unsere Arbeitsplattform", betont Gondesen.

Mit dem neuen Grund aus dem massivem Kiefernholz namens "Pitch-Pine" habe die Bühne nun einen qualitativ hochwertigeren Boden als zuvor. Dieser sei von vornherein nur aus zweitklassigem Material gewesen, sagt auch Gisela Grote-Nüssgens vom Gebäudemanagement. Mit rund 72.300 Euro wurde die Sanierung der Haupt- und Seitenbühne von der Stadt übernommen. Mit dem Betrag konnten auch die Kosten für den Wartungsanstrich der Studiobühne gedeckt werden, der im vergangenen Jahr fällig war.

Die Kosten für die Erneuerung der Sitz- und Rückenpolster an insgesamt 130 Stühlen im ersten Block und dem Austausch von 160 schadhaften Armlehnen betrugen weitere rund 33.500 Euro. "Bei dieser Gelegenheit wurden gleichzeitig die gut erhaltenen Stühle des vorderen Teils mit alten aus den hinteren Reihen ausgetauscht", erklärt RLT-Sprecher Frank Orbons.

Mit den Nebenkosten für den externen Planer des Bodens betrugen die Gesamtkosten für die Sanierungen knapp 127.600 Euro. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Polster-Unternehmens konnten die Sitzplätze im Zuschauerraum jedoch erst in den Winterferien fertiggestellt werden.

Obwohl beide Baustellen bereits in den Sommerferien abgeschlossen sein sollten, ist Andrea Schiefke, Technische Leiterin des Gebäudemanagements, mit dem Verlauf der Sanierung zufrieden: "Wir konnten das Ganze ist recht sportlich umsetzen." Nicht selbstverständlich meint Gondesen: "Schließlich war das ein recht exotisches Vorhaben. Mit Vorschriften für Bühnenböden hat das Gebäudemanagement nicht jeden Tag zu tun." Hinzukam ein sehr enges Zeitfenster, in dem die Sanierung umgesetzt werden konnte: Gerade mal ein paar Wochen hat das Theater Spielpause, "und selbst da mussten wir Proben verschieben", sagt Gondesen.

Neben den beiden Sanierungen durch die Stadt freut sich der Verwaltungsdirektor auch über die Erneuerung des Inspizienten-Pultes. Mit neuer Ausrichtung und neuem Steuer-Monitor kann der Inspizient neben der Bühne die Abläufe nun besser koordinieren. Mit 10.000 Euro wurde dies vom Kulturamt der Stadt ermöglicht.

Und trotzdem bestehen noch einige Baustellen am Theater. So gibt es bereits seit eineinhalb Jahren Probleme mit dem Schließmechanismus der Eingangstür. "Seitdem müssen wir das Publikum quasi durch den Seiteneingang schicken", sagt der Verwaltungsdirektor. Als Vermieter des Theater sei dafür aber der Bauverein zuständig.

Quelle: NGZ