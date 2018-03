10. - 14. Mai: Kirmes und Schützenfest Schlicherum 18. - 22. Mai: Kirmes und Schützenfest Furth 19. - 22. Mai: Schützenfest Grefrath 19. - 23. Mai: Unges Pengste Korschenbroich 25. - 29. Mai: Schützenfest Jüchen 26. - 29. Mai: Schützenfest in Kleinenbroich

1. - 4. Juni: Schützenfest Horrem 2. - 4. Juni: Schützenfest Gnadental 3. - 4. Juni: Schützenfest Steinforth/Rubbelrath 2. - 5. Juni: Schützenfest Kapellen 8. - 11. Juni: Schützenfest Noithausen 9. - 12. Juni: Schützenfest Weckhoven 9. - 12. Juni: Schützenfest Kaarst 15. - 18. Juni: Kirmes und Schützenfest Erfttal 16. - 18. Juni: Kirmes und Schützenfest in Elvekum 16. - 19. Juni: Kirmes und Schützenfest in Hoisten 16. - 19. Juni: Schützenfest Grevenbroich-Südstadt 22. - 28. Juni: Schützenfest Dormagen 23. - 26. Juni: Kirmes und Schützenfest Rosellerheide 23. - 26. Juni: Schützenfest Büttgen

Schützenfeste im Rhein-Kreis Neuss 2018

Juli

29. Juni - 2. Juli: Schützenfest Hemmerden

​30. Juni - 3. Juli: Schützenfest in Holzheim

​30 Juni - 3. Juli: Schützenfest Barrenstein

6. - 10. Juli: Schützenfest Nievenheim-Ückerath

7. - 10. Juli: Broerfest in Gindorf

7. - 10. Juli: Kirmes und Schützenfest Reuschenberg

14. - 17. Juli: Kirmes und Schützenfest Helpenstein

21. - 24. Juli: Schützenfest Orken

28. - 31. Juli: Schützenfest in Speck/Wehl